SAGRA DEL TIMBALLO TERAMANO E PRODOTTI TIPICI A FLORIANO DI CAMPLI DAL 28 LUGLIO AL 3 AGOSTO

La Sagra del Timballo Teramano e dei prodotti tipici agroalimentari, a Floriano di Campli, è diventata negli anni una delle manifestazioni enogastronomiche di maggior rilievo e prestigio di tutta l’estate teramana ed è in programma annualmente nelle date fisse dal 28 luglio al 3 agosto.

Organizzata in Piazza dell’Anfiteatro dalla Pro Loco di Floriano, in collaborazione con il Comune di Campli, la sagra ha come fulcro il timballo teramano, l’impareggiabile piatto della tradizione locale, preparato con strati sovrapposti di scrippelle e pallottine per regalare un connubio di sapori unico e inconfondibile.

La Sagra non è un semplice evento enogastronomico fine a se stesso: l’inserimento nel prestigioso libro "Sagre d'Italia", pubblicato da Slow Food Editore, rappresenta un riconoscimento importante che dona un forte impulso alla visibilità della manifestazione e, al tempo stesso, valorizza e protegge la tradizione culinaria e culturale del territorio.

Insieme al timballo e per accontentare ogni palato si potranno gustare anche arrosticini, panino con salsiccia, braciola, bistecca di marchigiana, frittelle classiche o con prosciutto e formaggio fritto.

Per sette sere consecutive, dal 28 luglio al 3 agosto, gli stand apriranno ogni sera alle 19:30 con la possibilità di acquisto anche in modalità asporto/take-away.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia grazie a tre tensostrutture coperte. In più sarà dotata di quattro punti cassa, servizio bar e una logistica pensata per garantire comfort e accessibilità.

Sono previste due zone per parcheggiare le auto: una antistante la piazza con posti riservati ai disabili e accesso diretto alla location; la seconda in prossimità della zona industriale collegato a piazza dell’Anfiteatro da un servizio navetta gratuito attivo dalle 20:00 in poi.

Non mancheranno gli spettacoli e la musica dal vivo nei seguenti giorni: lunedì 28 luglio Daniel&Roberta con musica dagli anni ’60 agli ’80, balli di gruppo e karaoke; martedì 29 Jolly Blue - Tribute band degli 883, giovedì 31 Sounds Better Band e sabato 2 agosto Marini & Ferrara, tutte serate che avranno luogo con inizio alle 21:30.

Grande attenzione anche all’ambiente: la sagra si conferma evento plastic free con posate, piatti e bicchieri completamente biodegradabili, in linea con una gestione sostenibile dell’evento.