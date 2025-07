INTENSIFICATI I CONTROLLI DEI CARABINIERI SULLA COSTA TERAMANA: IDENTIFICATE 171 PERSONE E VERIFICATI 72 MEZZI

Nei principali centri abitati lungo la fascia costiera della provincia di Teramo, i Carabinieri delle Compagnie di Alba Adriatica e Giulianova hanno intensificato nelle ultime ore i servizi di controllo del territorio, con finalità prettamente preventive.

Durante l’attività sono state identificate 171 persone e controllati 72 mezzi, con ispezioni mirate a 15 esercizi pubblici. Verificate anche 14 posizioni relative a soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione carceraria, accertandone il corretto adempimento. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e presidio del territorio messo in atto dai Comandi territoriali dell’Arma.

ARRESTATO PER FURTO AGGRAVATO: DOVRÀ SCONTARE 4 MESI

A Martinsicuro, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno nei confronti di un uomo del posto.

Il soggetto era stato condannato per un furto aggravato commesso a San Benedetto del Tronto il 14 settembre 2017.

Ora dovrà espiare una pena residua di quattro mesi di reclusione

DONNA ARRESTATA PER RAPINA AGGRAVATA: CONDANNATA A 6 ANNI DI CARCERE

Sempre a Martinsicuro, i Carabinieri hanno tratto in arresto una donna del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria dell’Aquila.

La donna era stata condannata per una rapina aggravata commessa proprio a Martinsicuro il 4 novembre 2018.

Dovrà scontare una pena di sei anni di reclusione. Dopo l’arresto è stata trasferita presso il carcere di Teramo.

CONTROLLI IN UNA SALA SLOT : TITOLARE DENUNCIATO PER NUMEROSE VIOLAZIONI

Ad Alba Adriatica, i Carabinieri della locale Stazione insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno deferito in stato di libertà il titolare di una sala slot e centro scommesse.

Nel corso dell’ispezione sono emerse gravi carenze in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, tra cui:

– mancata nomina del RSPP e del medico competente,

– omessa sorveglianza sanitaria,

– mancato aggiornamento del DVR,

– assenza della formazione obbligatoria per i dipendenti,

– mancanza di addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi,

– assenza della cassetta di primo soccorso e delle verifiche periodiche dell’impianto elettrico.

Complessivamente, sono state elevate sanzioni amministrative per 854,30 euro e ammende per 12.178,79 euro.

UOMO DENUNCIATO PER RICETTAZIONE DI BICI ELETTRICA DI PROVENIENZA DUBBIA

A Pineto, i Carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà un uomo del posto per ricettazione.

L’uomo si era presentato presso un’attività di riparazione con una bicicletta elettrica marca Brera, riverniciata, priva di chiave della batteria e del caricabatterie.

I militari, insospettiti, hanno effettuato accertamenti, appurando che l’indagato non era in grado di giustificare la provenienza del mezzo, che è stato posto sotto sequestro. Sono in corso ulteriori verifiche per rintracciare il legittimo proprietario.

SEQUESTRATE TRE BICICLETTE RUBATE: DENUNCIATO UN UOMO PER RICETTAZIONE

Sempre a Pineto, un altro uomo è stato denunciato per ricettazione dai Carabinieri della locale Stazione.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di tre biciclette di marca e colore differenti.