BAMBINA DI 12 ANNI DISPERSA IN MARE

Momenti di grande apprensione sul litorale pescarese, dove da alcune ore sono in corso le ricerche di una bambina di 12 anni che risulta dispersa in mare nel tratto di spiaggia libera compreso tra i lidi Plinius e Nettuno.

Secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe scomparsa in acqua nel primo pomeriggio di oggi. Immediatamente è scattato l’allarme, e sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Le operazioni di ricerca coinvolgono la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in campo un elicottero, una squadra di sommozzatori e mezzi nautici. Le ricerche si stanno concentrando sia in mare che lungo la costa, mentre la zona è stata isolata per facilitare l’intervento dei soccorritori.

Non si conoscono al momento ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa.