VIOLENTO SCONTRO TRA MOTO E AUTO: DUE FERITI, GRAVE UN 69ENNE

Paura nella tarda mattinata di oggi in via Turati, nei pressi del supermercato Lidl, dove si è verificato un violento incidente stradale tra un’automobile e una moto.

Nell’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, sono rimaste ferite due persone.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 69 anni, conducente della moto, che ha riportato un politrauma. Le sue condizioni sono apparse subito serie: l’uomo è stato soccorso in codice rosso (codice 3) e trasportato d’urgenza all’ospedale di Teramo.

Ferita anche la conducente dell’auto, una donna di 45 anni, che ha riportato un trauma cranico. Per lei il trasporto è avvenuto in codice giallo (codice 2) all’ospedale di Giulianova.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza medicalizzata, una squadra della Croce Rossa e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.