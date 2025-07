VIDEO/ LA SQUADRA ABRUZZESE SFILA IN LUTTO ALLE PONYADI DI AREZZO PER LA MORTE DEL PRESIDENTE FISE REGIONALE

Le Ponyadi KEP Italia 2025, la manifestazione giovanile più attesa del panorama equestre italiano, si stanno svolgendo in questi giorni all’Arezzo Equestrian Centre, con la partecipazione di oltre mille giovani atleti e più di 1.300 pony provenienti da tutta Italia. Tra le delegazioni più numerose e attese, spicca quella abruzzese, che ha sfilato nella cerimonia inaugurale con un simbolico segno di lutto.

Il motivo è la scomparsa di Ugo Fusco, presidente del Comitato Regionale FISE Abruzzo, venuto a mancare pochi giorni prima dell’inizio dell’evento. Figura centrale nel mondo degli sport equestri, Fusco era noto non solo per le sue competenze tecniche come giudice e steward internazionale, ma anche per la sua dedizione alla crescita dei giovani talenti regionali.

I giovani cavalieri abruzzesi hanno reso omaggio al loro presidente con fascia nera al braccio e un momento di raccoglimento, commuovendo il pubblico e gli addetti ai lavori. Un gesto sobrio ma potente, che ha trasformato la sfilata inaugurale in un’occasione di memoria collettiva.

Le Ponyadi continueranno fino a sabato 26 luglio con gare di salto ostacoli, dressage, volteggio, gimkana, reining, attacchi e molte altre discipline. La squadra abruzzese, nonostante il momento difficile, è determinata a onorare al meglio la memoria di Fusco anche sul campo gara.