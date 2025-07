VIDEO-FOTO/ INCENDIO IN UNO STABILIMENTO DISMESSO AD ALBA ADRIATICA

Nel pomeriggio di oggi, un incendio è divampato all'interno di un cortile di uno stabilimento in disuso situato in via XXIV Maggio, ad Alba Adriatica. Le fiamme hanno interessato alcuni cumuli di materiale combustibile, provocando un'immediata mobilitazione dei soccorsi.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto, supportata da un'autopompa, un fuoristrada dotato di modulo antincendio e da un'autobotte inviata dal Comando di Teramo. Grazie all'uso dei naspi in dotazione, i pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero al capannone adiacente.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore. I Vigili del Fuoco hanno dovuto procedere anche allo smassamento dei rifiuti parzialmente bruciati per garantire la completa bonifica dell’area.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Tortoreto, incaricati degli accertamenti di rito. Le cause dell’incendio sono al momento in fase di valutazione, ma non si esclude l’origine dolosa o accidentale legata alla presenza di rifiuti.

Non si registrano feriti né danni a strutture vicine.