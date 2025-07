TORTORETO CONQUISTA LE SPIGHE VERDI PER L’OTTAVO ANNO CONSECUTIVO

Per l’ottavo anno consecutivo, Tortoreto ottiene il prestigioso riconoscimento di Spighe Verdi, confermato oggi durante la cerimonia ufficiale svoltasi a Roma alla presenza dei rappresentanti dei Comuni premiati. Il vessillo, assegnato dalla Fondazione per l’Educazione Ambientale (FEE Italia), che certifica l’impegno delle amministrazioni locali per la promozione di buone pratiche agricole, gestione virtuosa del territorio, cura del paesaggio rurale e valorizzazione dell’ambiente. Nel 2025 sono 90 i Comuni italiani premiati, con un incremento di 17 nuove assegnazioni rispetto al 2024. Tortoreto si conferma, ancora una volta, tra le eccellenze nazionali, consolidando la sua posizione come modello di sostenibilità rurale e costiera. Per diversi anni, il borgo costiero è stato l’unico Comune abruzzese a fregiarsi del riconoscimento; solo negli ultimi due anni si sono aggiunti anche Gioia dei Marsi e, per la prima volta quest’anno, San Salvo. A rappresentare il Comune nella cerimonia di consegna è stato Francesco Marconi, Assessore all’Agricoltura e ideatore del progetto Tortoreto Greendays, la rassegna estiva che da quattro anni anima il territorio con eventi esperienziali legati all’agricoltura, alla biodiversità e all’educazione ambientale. L’edizione 2025 propone 18 appuntamenti diffusi nel territorio rurale, con il coinvolgimento diretto delle aziende agricole locali e delle filiere produttive d’eccellenza. «La Bandiera delle Spighe Verdi è il frutto di un lavoro corale, una visione che premia non solo l’agricoltura, ma anche la cultura, il turismo e il paesaggio», ha dichiarato il Sindaco Domenico Piccioni. «Il nostro impegno è quotidiano e riguarda ogni ambito, dall’educazione nelle scuole alla valorizzazione dei produttori. Siamo orgogliosi di essere ancora una volta tra i Comuni più virtuosi d’Italia». Anche l’Assessore Francesco Marconi ha sottolineato il valore strategico del riconoscimento: «Spighe Verdi è un simbolo, ma anche una responsabilità. Ci ricorda che la qualità della vita e la bellezza del paesaggio non sono scontate, ma frutto di scelte sostenibili e condivise», ha commentato. «Con Tortoreto Greendays abbiamo costruito un ponte tra agricoltura e comunità, facendo emergere il valore educativo, culturale ed economico del nostro patrimonio rurale. Questo riconoscimento va anche alle nostre aziende agricole, agli operatori, ai cittadini che vivono e custodiscono il territorio ogni giorno». Un doveroso ringraziamento va al Consigliere Delegato Maurizio Branciaroli, per l’impegno costante nella valorizzazione del territorio e per il supporto strategico alle politiche ambientali e ai progetti di tutela e promozione delle aree verdi. Fondamentale è stato anche il contributo degli Uffici Ambiente e Agricoltura del Comune di Tortoreto, che con puntualità e dedizione hanno saputo rappresentare al meglio i progetti e le buone pratiche della Tortoreto Verde, contribuendo all’ottenimento del prestigioso riconoscimento delle Spighe Verdi. Con l’ottava Bandiera delle Spighe Verdi, Tortoreto continua a raccontare una visione del futuro in cui sostenibilità, agricoltura e turismo possono camminare insieme, valorizzando l’identità locale e offrendo modelli concreti di sviluppo compatibile