TURISTA MUORE DAVANTI ALL’HOTEL DOPO UNA GIORNATA AL MARE

Tragedia a Giulianova, dove una turista di 67 anni, M.L, residente a Rieti, è deceduta improvvisamente davanti all’hotel dove alloggiava, dopo una giornata trascorsa al mare con la figlia.

Secondo quanto ricostruito, la donna stava rientrando in albergo attraversando la strada, quando si è improvvisamente accasciata al suolo, priva di sensi. La figlia, sotto shock, ha immediatamente allertato i soccorsi. Gli operatori del 118 sono arrivati rapidamente sul posto e hanno trovato la donna in arresto cardiaco. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, la 67enne è deceduta durante il trasporto in ospedale.

Stando a quanto riferito dalla figlia ai medici del pronto soccorso, nei giorni precedenti la madre aveva accusato dolori a una gamba, ma nessuna delle due aveva dato particolare peso alla situazione. Il pubblico ministero di turno non ha disposto l’autopsia, ritenendola non necessaria, e ha autorizzato il trasferimento della salma all’obitorio in attesa del rientro a Rieti per la sepoltura.