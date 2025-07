CONDANNATO A 18 ANNI IL NONNO CHE HA ABUSATO SESSUALMENTE DI TRE NIPOTINI

È stato condannato a 18 anni di carcere il nonno di 60 anni accusato di aver abusato sessualmente di tre suoi nipoti, due sorelline e un cugino, tutti minori di 14 anni. La sentenza del tribunale di Chieti, ha anche disposto il divieto di dimora nel comune e l’obbligo del braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti. A far partire le indagini sono state le confidenze delle giovani vittime ai genitori, che si sono immediatamente rivolti ai carabinieri. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, uno degli episodi più gravi si sarebbe consumato in una zona di campagna, dove l’uomo avrebbe portato una delle nipotine di 11 anni, abusando di lei e minacciandola di non dire nulla. Molestie e comportamenti analoghi sarebbero stati rivolti anche agli altri due nipoti, come emerso nel corso dell’incidente probatorio. Ma non si tratta del primo episodio nella storia giudiziaria dell’uomo. Diciassette anni fa era già stato condannato in via definitiva per abusi sessuali su un'altra minore: sua figlia. Una recidiva che ha pesato enormemente nella decisione dei giudici, che hanno ritenuto concreto il rischio di reiterazione del reato. Oltre alla pena detentiva e alle restrizioni, il sessantenne è stato condannato anche al risarcimento delle tre vittime: 20 mila euro per ciascun minore.