FORNACI-CONA, LA SCUOLA È ANCORA UN CANTIERE: I GENITORI CHIEDONO CHIAREZZA A COMUNE E DIRIGENTE SCOLASTICO

Scuola Fornaci-Cona. Nuova scuola Fornaci-Cona. I genitori sono preoccupati e ci scrivono perchè pretendono che Comune e dirigente scolastico facciano il punto della situazione. Scrivono nella mail: "Buongiorno. Ci hanno fatto iscrivere i nostri figli con la garanzia che per settembre la scuola che dovevano abbattere e ricostruire in tempi da record.. potesse essere pronta per accogliere i nostri ragazzi. Ad oggi la situazione è che esiste solo lo scheletro di quella scuola..ed alla riapertura manca poco più di un mese. Nessuno dice nulla a riguardo, ad oggi ancora non ci comunicano le sezioni, pare che c'è lo diranno dopo ferragosto".

E' tutto un "pare e un forse" ma i genitori ad un mese dalla riapertura pretendono risposte e a ragione. La ditta che sta realizzando la scuola ci ha detto a noi di certastampa che da fine luglio avrebbero lavorato pure di notte per finire l'edificio e che rimarrà fuori dall'intervento la parte esterna che sarà curata in un secondo tempo. A fine mese ci sarà un sopralluogo con gli assessori Di Marcantonio e Tulli per fare il punto della situazione. Ad oggi la situazione è quella nella foto.