MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA TRA ABRUZZO, LAZIO E PUGLIA: 12 MISURE CAUTELARI E SEQUESTRI PER OLTRE UN MILIONE DI EURO

Dall’alba di oggi è in corso una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato, che sta eseguendo 12 misure cautelari personali e sequestri di beni per oltre un milione di euro nelle regioni Abruzzo, Lazio e Puglia. L’azione rientra nell’ambito dell’inchiesta "End to End", coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell’Aquila.

Le misure restrittive colpiscono 12 persone di nazionalità italiana, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Alcuni indagati devono rispondere anche di estorsione, tentato omicidio e corruzione.

L’operazione è scattata dopo l’accoglimento delle richieste cautelari da parte della magistratura inquirente. Le forze dell’ordine stanno inoltre eseguendo numerose perquisizioni domiciliari e in altri luoghi riconducibili agli indagati.

Coinvolti nell’operazione oltre 80 operatori di polizia, tra cui le squadre mobili di Pescara, Roma, Teramo, Latina, L’Aquila, Frosinone e Foggia, coordinate dal Servizio Centrale Operativo. In campo anche i reparti Prevenzione Crimine di Abruzzo, Lazio e Puglia settentrionale, messi a disposizione dal Servizio Controllo del Territorio.

Secondo gli inquirenti, sotto la lente sarebbero finiti due gruppi criminali ben strutturati, accusati di essere attivamente impegnati nell’importazione e nello smercio di grandi quantitativi di droga.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa convocata per le ore 11 presso la Procura della Repubblica dell’Aquila.