INCENDIO A CANZANO IN ZONA CAMPO SPORTIVO: ROGO ESTESO, VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE CON PIÙ MEZZI

Un vasto incendio si è sviluppato verso le 11 di oggi a Canzano, in provincia di Teramo, nei pressi del campo sportivo. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente, interessando un’ampia area. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, giunti con diversi mezzi da Teramo e dai distaccamenti limitrofi. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e si presentano complesse a causa dell’estensione dell’incendio e della difficoltà di accesso ad alcune zone colpite. Al momento non si segnalano feriti né evacuazioni, ma per precauzione è stato chiesto ai residenti delle aree limitrofe di tenere porte e finestre chiuse. In corso anche accertamenti per stabilire l’origine del rogo, che potrebbe essere di natura dolosa o accidentale. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità locali e della Protezione Civil