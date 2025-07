OSPITI NON COMUNICATI ALLA QUESTURA, DENUNCIATI DUE ALBERGATORI TERAMANI

Controlli amministrativi della Polizia di Stato alle strutture ricettive della provincia: Due esercenti della costa denunciati per omessa comunicazione delle generalità degli ospiti.

Nel perseguire la tutela della sicurezza pubblica, il Questore della provincia di Teramo ha disposto mirati controlli presso le strutture ricettive site in provincia di Teramo,per verificare il rispetto della normativa relativa alle comunicazioni alla Questura delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell’art. 109 del T.U.L.P.S., tramite l’apposito portale “alloggiati-web”.

La finalità della normativa è quella di consentire all’Autorità di pubblica sicurezza di avere la conoscenza aggiornata delle persone ospitate, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate, possano nascondersi in esercizi alberghieri o in altre strutture per soggiornare.

A seguito di tali controlli, eseguiti dai poliziotti della Squadra Informativa della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Teramo, due gestori di strutture alberghiere operanti sulla costa teramana sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per omessa comunicazione degli alloggiati. Nei confronti dei medesimi sono state, inoltre, elevate sanzioni amministrative per irregolarità relative alla somministrazione di alimenti e bevande, per un importo di € 6.000,00 circa.

Gli stessi sono stati, infine, segnalati alla Polizia Locale competente per territorio per i successivi provvedimenti sanzionatori conseguenti alla mancata richiesta del Codice Identificativo Nazionale (CIN), introdotto in relazione alle strutture turistico ricettive dal D.L. 18/10/2023 n. 145, convertito dalla L. 15/12/2023, n. 193.