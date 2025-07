BLUETONGUE, LA CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO STANZIA 100.000 EURO PER SOSTENERE LE IMPRESE ZOOTECNICHE

La Giunta della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, riunitasi d’urgenza questa mattina, ha approvato una serie di misure straordinarie per rispondere rapidamente alle gravi difficoltà delle imprese zootecniche del comparto ovino, colpite duramente dall’epidemia di Bluetongue.

Accogliendo le richieste avanzate dagli allevatori durante gli incontri con le associazioni di categoria (Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Copagri), l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise, A.R.A. e i Servizi Veterinari delle Asl, l’Ente ha predisposto un bando pubblico da 100.000 euro per il riconoscimento di contributi diretti alle aziende in difficoltà.

Il bando prevede tre tipologie di aiuti:

Contributi per l’acquisto di soluzioni repellenti per insetti (vettori principali della malattia);

Contributi per l’acquisto di soluzioni vaccinali;

Un contributo di 50 euro per ogni capo ovino o caprino deceduto a causa del virus.

Il contributo massimo erogabile per ciascuna impresa è fissato a 1.000 euro.

Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente via PEC, a partire dalle ore 10:00 del 7 agosto 2025. Il bando completo e la relativa modulistica saranno consultabili e scaricabili sul sito istituzionale:

👉 www.cameragransasso.camcom.it

«Con l’approvazione di queste misure – ha dichiarato Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio – la Giunta conferma l’impegno concreto nei confronti del comparto ovino, in un momento di forte emergenza. Grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria e al dialogo diretto con gli allevatori, siamo riusciti a individuare interventi mirati per offrire un sostegno economico immediato alle imprese in difficoltà».