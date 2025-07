FARMACIA COMUNALE, BILANCIO IN CRESCITA: FATTURATO A 1,29 MILIONI E UTILE OLTRE I 40MILA EURO

Prosegue il trend positivo della farmacia comunale. Al 31 dicembre 2024 il fatturato ha raggiunto quota 1.294.557 euro, con un utile di esercizio pari a 40.557 euro e un margine operativo lordo in crescita dello 0,44% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal bilancio 2024 approvato nel corso dell’ultima assemblea ordinaria dei soci.

I numeri confermano una gestione solida e in costante miglioramento, frutto di una strategia di lungo periodo che punta anche su nuovi canali di vendita, in particolare l’e-commerce, indicato come leva di sviluppo per il prossimo futuro.

«Nel ringraziare il CdA e tutto il personale della farmacia per l’impegno profuso – ha dichiarato il Sindaco Gianguido D’Alberto – sottolineo con soddisfazione come questi risultati confermino la bontà delle scelte adottate fin dal mio primo mandato. La decisione di mantenere la farmacia a Colleatterato, un quartiere duramente colpito dal sisma 2016/2017, si è rivelata vincente: abbiamo rilanciato un presidio fondamentale, sia dal punto di vista sanitario che sociale, contribuendo alla rinascita dell’intera zona».

Nel corso delle prossime settimane, il Consiglio di Amministrazione della farmacia comunale si rinnoverà con l’ingresso di un nuovo componente, a seguito dell’uscita di Serena Monina. La procedura di selezione è già stata avviata attraverso un avviso pubblico pubblicato nelle scorse settimane.