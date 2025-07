LUTTO ALLA ASL DI TERAMO: È MORTO VITTORIO D’AMBROSIO, DIRETTORE DELL’UNITÀ ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Profondo cordoglio nella Asl di Teramo per la scomparsa di Vittorio D’Ambrosio, 54 anni, direttore dell’Unità operativa complessa Acquisizione beni e servizi. Colpito da una malattia, è deceduto ieri.

D’Ambrosio era in servizio presso l’azienda sanitaria dal 2000 e dal maggio 2017 dirigeva l’UOC Acquisizione beni e servizi. Viene ricordato da colleghi e dipendenti come un professionista esemplare, stimato per la sua onestà, competenza e umanità.

«Vittorio non era solo un grande professionista, un collaboratore ineccepibile, era anche un prezioso ed equilibrato consigliere – ha dichiarato il direttore generale Maurizio Di Giosia – La sua scomparsa è una perdita incolmabile. Lo ricorderemo sempre per la sua preparazione, integrità e lealtà».

Lascia la moglie Mariangela Iorio, la figlia Isabella, i genitori Anna e Franco. La salma è esposta presso l’obitorio dell’ospedale Mazzini. I funerali si svolgeranno domani, sabato 26 luglio, alle ore 10 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria in piazza Garibaldi. La tumulazione avverrà nel cimitero di Cologna Paese.