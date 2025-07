I LETTORI CI SCRIVONO/ I COMMERCIANTI DI VIALE CRUCIOLI: «BASTA INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, IL 31 LUGLIO NUOVO STOP PER 8 ORE»

sono il titolare della tabaccheria n. 12 di viale Crucioli. Vi scrivo per manifestare il disappunto mio e degli altri commercianti di Viale Crucioli, per le diverse interruzioni della corrente elettrica (ormai 3 volte in circa un mese) che Enel distribuzione ci impone per l'intera giornata lavorativa. Non è possibile farli di domenica o di notte? Le molteplici attività di servizi che svolgo nella mia tabaccheria necessitano dell'utilizzo di terminali. Se manca la corrente mi costringono a tenere chiuso. Anche la vendita delle sigarette avviene al 70% mediante l'utilizzo della moneta elettronica.

Chi rimborsa 3 giorni di mancati guadagni?

Spero possiate dare risalto al problema.

Grazie.

Cordialmente.

Carlo de Cata

Tabaccheria n. 12 Viale Crucioli 41 - Teramo

Buonasera,