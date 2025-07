INFORTUNIO IN PARETE AL CORNO PICCOLO: INTERVIENE IL SOCCORSO ALPINO

Un infortunio si è verificato in serata sulle pareti del Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso, in Abruzzo. Un alpinista è precipitato durante una scalata, riportando lesioni serie, mentre il suo compagno di cordata è rimasto bloccato in parete, impossibilitato a muoversi.

Immediatamente è scattato l’allarme: i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sono stati attivati e hanno raggiunto la zona con una squadra a terra. Le operazioni di soccorso sono rese complesse dalla posizione impervia dei due escursionisti, che si trovano in una zona verticale e difficilmente accessibile vista anche l'ora (ore 21).

Sul posto è stato fatto intervenire anche l’elicottero dell’Aeronautica Militare, che ha effettuato una prima ricognizione e supportato i soccorritori nel recupero. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Le condizioni dell’infortunato non sono ancora note nel dettaglio, ma sarebbe cosciente. Proseguono le operazioni, coordinate dal CNSAS in collaborazione con il 118 e le autorità locali. La zona è stata momentaneamente interdetta per permettere le manovre in sicurezza.

IN AGGIORNAMENTO