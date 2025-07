GRIDA, TRAMBUSTO, BOTTIGLIE ROTTE, CONCERTO DI CURRERI SOSPESO, CARABINIERI E POLIZIA ALL’INSEGUIMENTO, SPACCIATORE MAGREBINO ROVINA LA FESTA

Attimi di concitazione, grida, urla, un bottiglia che vol, Carabinieri e Poliziotti all’inseguimento di uno spacciatore magrebino. Il corollario inatteso del concerto di Gaetano Curreri in piazza Martiri, è notizia di cronaca. Intorno alle 23,30, infatti, il leader storico degli Stadio ha fermato la musica, viste le urla che si sentivano dietro al palco. Si è scoperto poi, stando alle prime ricostruzioni, che le urla erano di un operatore commerciale teramano, che voleva allontanare dal suo locale e dai suoi clienti uno spacciatore extracomunitario che, senza alcun timore, si aggirava tra i tavoli proponendo la sua “merce”. Tra i due è scoppiata una lite, culminata nel lancio di una bottiglia da parte del magrebino, che poi si è dato alla fuga verso via Veneto, riuscendo a far perdere le proprie tracce anche se inseguito dai Carabinieri e da agenti della Questura in borghese. Sul posto anche gli assessori Filipponi, Di Padova e Ferri. Il concerto è poi ripreso fino alla fine. Ennesima dimostrazione, comunque, di una condizione di difficoltà nel controllo della presenza straniera in citttà, che ha da tempo passato i limiti di guardia. Risse costanti in piazza Garibaldi, spaccio nei giardini pubblici, adesso anche spaccio libero nei locali durante i concerti di Natura Indomita.