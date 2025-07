VIDEO / CENTINAIA DI RAGAZZI COINVOLTI NELL’ENNESIMA RISSA SUL LUNGOMARE

Non ha bisogno di molti commenti, il video dell’ennesima rissa scoppiata, ieri sera, sul lungomare di Alba Adriatica. Ripreso e postato sulla pagina di Alba Rinascita, il video testimonia di come centinaia di ragazzi, ritrovatisi per una serata di musica e divertimento, siano stati poi involontariamente coinvolti in una rissa, culminata con fughe, inseguimenti e intervento dell’ambulanza. Una situazione non nuova, ma sempre più inaccettabile.

GUARDA QUI IL VIDEO