VIDEO/ ELETTRA LAMBORGHINI INDOSSA IL CAPPELLO DELLA POLIZIA LOCALE IN DIRETTA SOCIAL, SCOPPIA LA POLEMICA PER IL GIOCO

Il video è diventato virale nel giro di poche ore e, puntuale, è esplosa la polemica. Durante la sua partecipazione alla Notte dei Serpenti a Pescara, la cantante e influencer Elettra Lamborghini è stata ripresa a bordo di un’auto della polizia locale mentre, con tono civettuolo, chiede: «Maresciallo, mi passi il cappello». L’ufficiale, in realtà un tenente colonnello, glielo porge senza esitazione, permettendole di proseguire una diretta social che ha rapidamente fatto il giro del web. Il gesto ha suscitato reazioni indignate, soprattutto tra gli stessi agenti. «La divisa non è uno show. Chi la indossa deve onorarla, non banalizzarla», ha commentato amaramente un operatore della polizia locale, che ha preferito restare anonimo. «La cantante ha fatto riprese mentre indossava per gioco i due cappelli d’ordinanza», ha aggiunto, sottolineando come l’episodio abbia urtato la sensibilità di molti colleghi. Le immagini, che mostrano Lamborghini sorridente mentre indossa i simboli della divisa, sono apparse a molti come una banalizzazione del ruolo istituzionale e delle sue responsabilità. Il caso, rischia anche di arrivare in Parlamento, per via della condivisione del video virale da parte del deputato Francesco Emilio Borrelli di Avs, al quale un'utente di facebook si rivolge richiamando l'attenzione con queste parole: «L'episodio, a mio avviso, lede il rispetto e la dignità delle nostre istituzioni in particolare di chi si occupa di un tema delicato come la sicurezza. Pur comprendendo l'intento ironico, ritengo che questo tipo di comportamento, soprattutto se compiuto da personaggi pubblici con grande visibilità, rischi di banalizzare il valore della divisa e il ruolo delle forze dell'ordine, che meritano sempre rispetto e serietà». L’episodio riaccende il dibattito sull’uso dei social e sull’opportunità, per figure pubbliche e istituzionali, di prestarsi a contenuti che rischiano di sminuire simboli e ruoli fondamentali dello Stato.