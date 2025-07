È UN 20ENNE CON UN COLTELLO NELLO ZAINO, IL PRIMO DENUNCIATO PER LA RISSA SUL LUNGOMARE, SCOPPIATA TRA TURISTI UMBRI E RAGAZZI LOCALI





È un ragazzo umbro di 20 anni il primo denunciato per la violenta rissa scoppiata questa note davanti al noto locale "La Risacca", sul lungomare di Alba Adriatica. Il giovane è stato trovato in possesso di un coltello di grosse dimensioni nascosto all’interno dello zaino. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, lo scontro sarebbe nato tra un gruppo di turisti provenienti dall’Umbria e alcuni ragazzi del posto. Le cause dell’aggressione restano ancora da chiarire, ma si ipotizza che possa essere stata innescata da futili motivi durante la movida estiva. Il 20enne, coinvolto direttamente nella rissa, ha riportato ferite ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. È stato anche sottoposto alle analisi per verificare se avesse assunto alcol o droghe al momento della rissa. Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri per identificare gli altri partecipanti allo scontro. Oggi sono previsti diversi interrogatori per raccogliere testimonianze e risalire a tutti i responsabili. Le autorità non escludono ulteriori denunce nelle prossime ore.