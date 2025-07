AGGRESSIONE TRA GIOVANI A SILVI, I CARABINIERI INDAGANO DOPO UN VIDEO APPARSO SUI SOCIAL

Un nuovo episodio di violenza tra giovanissimi scuote la costa abruzzese. I Carabinieri della Stazione di Silvi sono al lavoro per ricostruire quanto avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 luglio nei pressi di un noto locale del comune, dove si sarebbe verificata un’aggressione ai danni di un ragazzo. QUI IL VIDEO. A far scattare le indagini è stato un video pubblicato su Facebook, individuato dai militari nel corso di un’attività di web patrolling – il monitoraggio dei contenuti online, sempre più utile per intercettare fenomeni criminali giovanili.

Nel filmato, girato probabilmente con un telefono cellulare da un autore ancora non identificato, si vedono due ragazzi inseguire un coetaneo, farlo cadere e colpirlo con calci e pugni. Intorno alla scena, diversi altri giovani che assistono senza però intervenire.

Nessuna denuncia è finora pervenuta né risultano chiamate al numero unico di emergenza, ma le indagini proseguono per identificare i responsabili e chiarire la dinamica dei fatti. I Carabinieri stanno valutando anche eventuali misure di prevenzione personale a carico dei soggetti coinvolti.

L’Arma, particolarmente impegnata durante la stagione estiva nel presidio delle aree costiere e delle località turistiche, ha ribadito l’importanza del monitoraggio costante per garantire ordine pubblico e sicurezza.

In un comunicato, i militari ricordano che la collaborazione dei cittadini è fondamentale: «La sicurezza collettiva è un bene condiviso da difendere insieme. Ogni segnalazione utile può fare la differenza».