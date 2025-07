ALBA ADRIATICA NEL CAOS, “SIAMO ALBA” ATTACCA: FALLIMENTO TOTALE SUL TURISMO E LA SICUREZZA

Dopo la maxi rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica, monta la polemica politica sulla gestione del turismo e dell’ordine pubblico. A intervenire con toni durissimi è il gruppo consiliare di opposizione “Siamo Alba”, che denuncia un’emergenza ormai fuori controllo.

«Quello dell’altra sera è solo l’ennesimo episodio – si legge nella nota diffusa alla stampa – che certifica il fallimento dell’Amministrazione Casciotti nella gestione del turismo e dell’ordine pubblico. Da tempo, Alba Adriatica è diventata il set involontario di un ‘turismo del caos’ che dilaga senza regole, senza controllo, senza una visione».

Secondo il gruppo consiliare, la città starebbe vivendo un degrado crescente: schiamazzi notturni, alcool venduto a minorenni, giovani lasciati senza controllo in alloggi “mordi e fuggi” spesso al limite della legalità. «L’immagine che circola sui social – prosegue la nota – non è quella di una località accogliente e sicura, ma di una città abbandonata a un turismo giovanile ingestibile, dove tutto sembra concesso».

Nel mirino anche la perdita del turismo familiare, che un tempo rappresentava la vocazione principale di Alba Adriatica: «È stato sacrificato sull’altare dell’improvvisazione e dell’inerzia. L’intrattenimento serale si rivolge ormai quasi esclusivamente a un target giovanissimo, creando un circuito pericoloso e distorto».

“Siamo Alba” ricorda inoltre di aver chiesto, già un anno e mezzo fa, l’istituzione di un tavolo sulla sicurezza con Prefetto e forze dell’ordine, oltre alla regolamentazione degli affitti brevi e a controlli più rigorosi sulla movida. Tutte proposte – sottolineano – rimaste lettera morta.

«Chiediamo ancora una volta – conclude la nota –: quali misure concrete intende adottare questa Giunta? Il silenzio e l’inerzia amministrativa non possono più essere giustificati. Se il Sindaco e la sua maggioranza non sono più in grado di garantire la sicurezza ai cittadini, hanno il dovere di dimettersi».