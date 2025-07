OLIVIERI (TERAMO VIVI CITTA'): "PINA CIAMMARICONI PRENDI IL TRATTORE E VIENI AL CANILE DI CARAPOLLO"

Una diretta durissima, dai toni accesi, quella andata in onda questa mattina sui canali social di Marcello Olivieri, esponente di “Teramo Vivi Città”. Al centro dell’attacco, la gestione del canile comunale e, in particolare, l’assessore Pina Ciamariconi, accusata di aver disatteso le promesse fatte. QUI IL VIDEO

«Aveva garantito che avrebbe ridato dignità a un canile che non l’ha mai avuta – ha dichiarato Olivieri – e invece nulla è stato fatto. I rischi sono concreti: un incendio potrebbe uccidere decine di animali, ma sembra che a nessuno importi».

Olivieri ha annunciato l’intenzione di denunciare formalmente l’assessore, ritenendola responsabile del mancato intervento in una situazione che definisce “gravissima e nota da tempo”. Secondo il rappresentante civico, il canile verserebbe in condizioni di sicurezza precarie, al punto da rappresentare un pericolo concreto non solo per gli animali, ma anche per i volontari e gli operatori.

Il video ha già raccolto numerose visualizzazioni e commenti da parte di cittadini e associazioni animaliste, che chiedono chiarezza sulle condizioni della struttura.