PAURA IN VIA DI VENANZO: SI APRE UNA VORAGINE DI DUE METRI VICINO ALL’HOTEL MICHELANGELO

Una profonda voragine larga almeno due metri si è improvvisamente aperta nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, in via Di Venanzo, proprio sopra all’hotel Michelangelo. A fare la scoperta è stata una passante che, uscendo di casa, ha notato il pericoloso cedimento del manto stradale. La donna ha immediatamente avvertito i vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto insieme agli agenti della polizia locale per mettere in sicurezza l’area. La strada è stata transennata e interdetta al traffico pedonale e veicolare per evitare rischi ulteriori. Secondo una prima ricostruzione, il cedimento potrebbe essere legato a un’infiltrazione sotterranea o a problemi con la rete fognaria, ma saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’origine della voragine. Fortunatamente, al momento dell’accaduto non risultano feriti né danni a veicoli in transito.

foto: repertorio