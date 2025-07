MACROAREA 1, SVOLTA POLITICA: IL CENTRODESTRA STRAVINCE. DI STEFANO BATTE DI PIETRO

Cambio di rotta netto nella Macroarea 1 (zona Castello, viale Bovio), che passa ufficialmente dal centrosinistra al centrodestra con una vittoria schiacciante. A imporsi è stato l'ex assessore teramano Stefanino Di Stefano, che ha ottenuto 93 voti, superando nettamente l'ex portavoce Wilma Di Pietro che ricoprirà il ruolo di vice, ferma a 60 preferenze. Il risultato sancisce non solo una nuova guida per l’area, ma anche una chiara inversione di tendenza politica rispetto al recente passato. Di Stefano, volto noto della politica locale, torna protagonista dopo un periodo di apparente silenzio, raccogliendo consenso anche fuori dal perimetro tradizionale del centrodestra. Oltre al nuovo portavoce, sono stati eletti anche i rappresentanti territoriali e i membri delle commissioni operative, che accompagneranno il nuovo corso politico. I nomi completi degli eletti saranno resi noti nelle prossime ore, ma trapelano già segnali di un forte rinnovamento interno. L’affluenza, leggermente superiore rispetto alla precedente tornata, conferma il crescente interesse per la gestione della Macroarea, sempre più centrale nelle dinamiche amministrative e nei rapporti con il territorio ma con un regolamento assolutamente da cambiare.

ELEZIONI MACROAREA 1 "IL CASTELLO"

STEFANINO DI STEFANO 92 VOTI (NUOVO PORTAVOCE)

WILMA DI PIETRO (PORTAVOCE USCENTE) 60 VOTI

ALTRI:

CASALENA ADALBERTO 10

GODERECCI GERMANA 5

MARANO LUCIO 3

LEVA DIEGO 2

POLISINI LILLA 2