SPECIALE/ SEGGIOCABINOVIA RIAPERTA A PRATI DI TIVO: “ORA NON VOGLIAMO FERMARCI PIÙ”

Dopo dieci mesi di stop, la seggiocabinovia di Prati di Tivo è tornata ufficialmente in funzione. Questa mattina, alle ore 8, l’impianto ha ripreso a girare e da oggi sarà attivo tutti i giorni con orario continuato dalle 8 alle 18.

Un momento atteso da tutta la comunità montana e dagli operatori del settore turistico, che vede finalmente riaprirsi una delle infrastrutture chiave per l’economia del comprensorio del Gran Sasso teramano. Presenti al primo giro dell’impianto anche il gestore Marco Finori, accompagnato dal suo legale l'avvocato Gianni Falconi, per testimoniare il ritorno in quota dopo mesi di silenzio forzato.

La vicenda degli impianti chiusi si trascina da tempo ed è tutt’altro che risolta. Finori, intervistato in cabinovia, non ha risparmiato critiche nei confronti di Provincia di Teramo e Regione Abruzzo, chiamando in causa direttamente il presidente Marco Marsilio: “Non mi hanno reso la vita facile”, ha dichiarato, denunciando ostacoli burocratici e mancanza di supporto istituzionale.

Tutt’altro il tono riservato al Comune di Pietracamela e al suo sindaco Antonio Villani, che Finori ha ringraziato pubblicamente per l’impegno quotidiano profuso al fine di riaprire l’impianto: “Se oggi siamo qui, lo dobbiamo anche al lavoro costante del Comune, che non ci ha mai lasciati soli”.

Il primo giorno di apertura ha visto un’ottima risposta da parte del pubblico, con il piazzale pieno e un grande afflusso di alpinisti, escursionisti e appassionati della montagna.

Ora lo sguardo è rivolto al futuro: a settembre è attesa una nuova udienza in tribunale legata alla gestione degli impianti, ma Finori è chiaro: “La stagione invernale si farà. E noi ci saremo, a tutti i costi”.