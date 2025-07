VIDEO- FOTO/ PRATI DI TIVO, RIAPERTA LA CABINOVIA: IL SINDACO VILLANI SODDISFATTO, ORA SI GUARDA ALL’INVERNO, BOOM PER IL FESTIVAL DELL'ARRAMPICATA A PIETRACAMELA

Grande entusiasmo ai Prati di Tivo per la riapertura della cabinovia, un’infrastruttura fondamentale per il rilancio turistico del comprensorio montano teramano. A esprimere soddisfazione è il sindaco di Pietracamela, Antonio Villani, che guarda con ottimismo al futuro.

“È un segnale importante, atteso da tempo – ha dichiarato il primo cittadino –. L’apertura della cabinovia significa rimettere in moto un pezzo decisivo della nostra economia e dare respiro a tutte le attività che ruotano attorno al turismo di montagna.”

Villani, però, mantiene i piedi per terra e non dimentica i nodi ancora da sciogliere. Su tutti, la vicenda legata agli O’Bellx, i dispositivi di sicurezza per la prevenzione del rischio valanghe, la cui gestione resta sospesa.

“Serve un intervento concreto da parte di Regione e Provincia – ha aggiunto –. L’inverno è dietro l’angolo, e non possiamo permetterci ulteriori incertezze. Il nostro comprensorio ha potenzialità enormi, ma occorre programmazione seria e interventi strutturali.”

Intanto, Pietracamela vive un momento di festa e partecipazione. Oggi il paese è stato animato dal pienone di visitatori, complice la celebrazione del Santo Patrono e il successo del Festival dell’Arrampicata, che ha richiamato appassionati da tutto l’Abruzzo e oltre in questi tre giorni.

Tra spiritualità, sport e natura, Pietracamela e i Prati di Tivo riscoprono la loro vocazione autentica: quella di luogo vivo, accogliente e in continua rinascita.