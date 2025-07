TENTANO FURTO IN UNO STUDIO PRIVATO: ARRESTATI DUE GIOVANI TUNISINI

Intervento lampo della Polizia di Stato nelle prime ore di domenica 27 luglio in una traversa di Viale Bovio, dove due soggetti sono stati arrestati in flagranza per tentato furto aggravato in abitazione.

Intorno all’alba, alla Sala Operativa della Questura di Teramo sono giunte segnalazioni di due uomini che si aggiravano con fare sospetto nel centro cittadino. Sul posto è stata inviata una pattuglia della Squadra Volante, che ha individuato in breve tempo un appartamento da cui provenivano rumori anomali.

Giunti all’ingresso, gli agenti hanno riscontrato evidenti segni di effrazione sulla porta, seppur ancora chiusa. Con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, chiamati a intervenire per l’apertura, i poliziotti hanno fatto irruzione trovando le stanze completamente messe a soqquadro.

Dopo una rapida perlustrazione dell’interno, i due sospetti sono stati rintracciati sul balcone, dove si erano nascosti nel tentativo di sfuggire al controllo. Si tratta di due cittadini tunisini di 21 anni, entrambi con precedenti di polizia. Accanto a loro sono stati trovati arnesi da scasso.

L’appartamento preso di mira, in quel momento vuoto, risulta essere adibito prevalentemente a studio ingegneristico privato.

I due uomini sono stati condotti in Questura e, al termine degli accertamenti, arrestati in flagranza. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Teramo, sono stati collocati nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.