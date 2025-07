TRAGEDIA SULLA STATALE 16 A MOLA DI BARI: MUORE SARA TURZO, 33ENNE INCINTA AL SESTO MESE

È Sara Turzo, 33 anni, originaria di Ortona, la vittima del drammatico incidente avvenuto la scorsa notte sulla statale 16, in direzione sud, all’altezza di Mola di Bari. La giovane donna, incinta al sesto mese, è morta sul colpo in seguito a un violentissimo impatto tra l’auto su cui viaggiava e un minivan.

Sara, che era alla guida del veicolo, stava rientrando da un matrimonio in Puglia insieme a due colleghi, un uomo e una donna, entrambi rimasti gravemente feriti. In un primo momento, alcune fonti avevano erroneamente riferito che la donna fosse in compagnia del marito. Successive verifiche hanno chiarito che a bordo dell’auto c’erano solo i tre colleghi.

BAMBINO DI 9 ANNI IN CONDIZIONI GRAVI

L’incidente ha coinvolto anche un minivan con a bordo quattro cittadini ucraini. Tra questi, un bambino di 9 anni, ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari. Anche una donna di 37 anni e un uomo di 43 anni, presenti nel mezzo, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le loro condizioni restano critiche.

DINAMICA DA CHIARIRE, INDAGINI IN CORSO

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, l’auto condotta da Sara Turzo sarebbe stata urtata violentemente dal minivan, finendo per ribaltarsi sulla carreggiata. L’impatto, avvenuto intorno all’una di notte, non ha lasciato scampo alla 33enne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mola di Bari, i vigili del fuoco di Monopoli e tre ambulanze del 118. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono ancora in corso.