SICUREZZA IN CITTÀ / MARIANI SCRIVE A PREFETTO E MINISTRO E CHIEDE FONDI ALLA REGIONE PER POTENZIARE LA VIGILANZA IN CITTÀ

Il consigliere regionale Sandro Mariani ha annunciato che riproporrà in consiglio regionale l'emendamento bocciato relativo alla sicurezza, che prevede il finanziamento dei servizi di vigilanza e il potenziamento della polizia locale, anche con turni notturni, pagando il personale per tali servizi. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini.

*INCONTRO CON IL SINDACO E IL VICE SINDACO*

Domani, Mariani incontrerà il sindaco e il vice sindaco per fare il punto della situazione e discutere le prossime mosse per migliorare la sicurezza in città. Sarà inoltre inviata una lettera al prefetto per sollecitare provvedimenti urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini.

*LETTERA AL PREFETTO E AL MINISTRO DELL'INTERNO*

La lettera sarà inviata anche al ministro dell'interno per informarlo della situazione e chiedere il suo intervento. Mariani ha sottolineato che i cittadini devono poter vivere in sicurezza nella propria città e che è necessario prendere provvedimenti concreti per garantire la loro tranquillità.

*LA POSIZIONE DI MARIANI*

Mariani ha ribadito la sua posizione sulla sicurezza, sottolineando che è necessario agire con rapidità e efficacia per garantire la sicurezza dei cittadini. La proposta di finanziamento dei servizi di vigilanza e di potenziamento della polizia locale è volta a garantire la presenza di personale qualificato e adeguatamente retribuito per garantire la sicurezza notturna e diurna.