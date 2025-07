INVESTE UN GIOVANE ROM A CAVALLO, VA A TROVARLO IN OSPEDALE E VIENE AGGREDITO DAI PARENTI: RICOVERATO IN CODICE ROSSO

Un episodio dai contorni inattesi si è verificato nelle scorse ore a Giulianova. Un giovane rom, che viaggiava a cavallo, è stato investito da un’auto ed è rimasto ferito, anche se in modo non grave. Trasportato in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sono apparse particolarmente serie. L’automobilista coinvolto nell’incidente, secondo quanto riferito, si è recato in ospedale per sincerarsi di persona dello stato di salute del ragazzo. Ma la visita si è trasformata in un’aggressione: alcuni parenti del giovane avrebbero reagito violentemente, colpendo l’uomo al punto da procurargli lesioni serie. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, rendendo necessario il ricovero in codice rosso. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, sia per quanto riguarda l’incidente che il successivo episodio avvenuto in ambito ospedaliero. Resta da chiarire se vi siano state provocazioni, fraintendimenti o reazioni incontrollate.