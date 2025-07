DUE ANZIANE INVESTITE DA BICICLETTE ELETTRICHE A TORTORETO E GIULIANOVA: FRATTURE PER ENTRAMBE

Due distinti incidenti nel giro di poche ore hanno coinvolto altrettante donne anziane, entrambe investite da biciclette elettriche condotte da giovanissimi. I fatti sono avvenuti nei comuni di Tortoreto e Giulianova, lungo la costa teramana, dove l’uso crescente di mezzi a due ruote, soprattutto tra i più giovani, sta sollevando nuove criticità legate alla sicurezza. In entrambi i casi, le vittime hanno riportato fratture e sono state trasportate al pronto soccorso per le cure del caso. Le loro condizioni, seppur serie, non sarebbero tali da destare preoccupazione per la vita. Gli episodi riaccendono il dibattito sull’uso delle biciclette elettriche da parte di minorenni, spesso senza casco e con comportamenti imprudenti. Molte località turistiche, in particolare nei mesi estivi, si trovano ad affrontare un aumento del traffico leggero su marciapiedi e piste promiscue, con rischi per pedoni e ciclisti. Le autorità locali stanno valutando un inasprimento dei controlli e campagne di sensibilizzazione. Intanto, le famiglie delle due donne ferite chiedono maggiore responsabilità e regole più chiare per tutelare tutti gli utenti della strada.