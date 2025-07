DONNA INVESTITA SUL LUNGOMARE DI TORTORETO: ALLARME SULLA SICUREZZA, MINORENNE IN FUGA DOPO L’URTO

Ennesimo incidente sulla pista ciclopedonale del lungomare di Tortoreto. Una donna è stata investita da una bicicletta elettrica condotta, secondo le prime informazioni, da un minorenne che si sarebbe poi allontanato senza prestare soccorso. L’episodio ha suscitato sconcerto e preoccupazione tra residenti e turisti, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza della mobilità leggera lungo la costa.

A intervenire con una nota ufficiale è stato il gruppo consiliare Tortoreto al CENTRO, che denuncia la carenza di controllo del territorio nelle ore serali e notturne, a causa dell’assenza del terzo turno della Polizia Locale. «Un vuoto – si legge nella nota – che si traduce in una concreta mancanza di prevenzione e che oggi pesa direttamente sulle spalle dei cittadini».

“SITUAZIONE FUORI CONTROLLO SUL LUNGOMARE”

Secondo i consiglieri Libera D’Amelio e Martina Del Sasso, la situazione sul lungomare è «ormai fuori controllo», con giovani – spesso minorenni – che sfrecciano su biciclette elettriche a ogni ora del giorno e della notte, mettendo a rischio la sicurezza di famiglie, bambini e anziani. Spazi concepiti per la mobilità dolce e la vivibilità collettiva – sottolineano – si sono trasformati in zone pericolose, dove a farne le spese sono i più vulnerabili.

LE PROPOSTE DELLA MINORANZA

Il gruppo chiede al Sindaco un intervento urgente con l’adozione di un’ordinanza che regolamenti l’uso delle biciclette elettriche sul lungomare. Tra le misure proposte:

limiti di velocità rigorosi;

fasce orarie di utilizzo;

divieti per i minori non accompagnati;

obbligo di condurre il mezzo a mano nei tratti più affollati.

Si tratta – sottolineano – di provvedimenti già adottati in altre città costiere, che non vogliono negare la mobilità sostenibile, ma riportarla in un quadro di sicurezza e civiltà condivisa.

“SERVE UNA REGIA PUBBLICA, FORTE E PRESENTE”

«La sicurezza non può essere lasciata al caso o alla buona volontà dei singoli», concludono D’Amelio e Del Sasso. «Serve una regia pubblica, forte, presente. Ora». Il gruppo consiliare ribadisce infine la propria disponibilità a collaborare, pur dall’opposizione, ogni volta che si tratta di tutelare i cittadini.