OTTO CHILOMETRI DI CODA SULLA TERAMO-MARE TRA BELLANTE E TERAMO PER I LAVORI IN CORSO

Mattinata da bollino rosso sulla superstrada Teramo-Mare (SS80 Raccordo), dove si sono registrati oltre otto chilometri di coda nel tratto tra Bellante e Teramo, in direzione del capoluogo.

Alla base dei pesanti rallentamenti ci sono i lavori di manutenzione in corso lungo il tratto stradale, che hanno comportato la chiusura di una corsia e il transito a senso unico alternato in alcuni punti. Il traffico, già intenso per l’esodo estivo e il rientro dei pendolari, ha subito un forte accumulo già dalle prime ore del mattino.

DISAGI PER PENDOLARI E TURISTI

Decine di automobilisti sono rimasti bloccati per oltre un’ora, con forti disagi anche per i mezzi pesanti e i veicoli diretti verso la costa. Molti hanno cercato vie alternative attraverso la viabilità locale, causando ulteriori rallentamenti nelle zone interne.