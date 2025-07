VIDEO/ TROMBA D’ARIA A GIULIANOVA E LUNGO LA COSTA

Una tromba d’aria improvvisa si è abbattuta nella tarda mattinata di oggi lungo la costa teramana, colpendo in particolare i comuni di Giulianova e zone limitrofe. Il violento fenomeno atmosferico ha causato diversi danni, con segnalazioni ai vigili del fuoco per allagamenti, rami spezzati e alberi pericolanti Le raffiche di vento, accompagnate da pioggia intensa, hanno interessato soprattutto le zone litoranee e alcune aree residenziali, provocando disagi alla circolazione e preoccupazione tra residenti e turisti. In alcuni stabilimenti balneari si sono registrati danni alle strutture leggere.