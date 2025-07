ALLERTA METEO A GIULIANOVA: CHIUSI I PARCHI PUBBLICI PER RAFFICHE DI VENTO. ORDINANZA DEL VICESINDACO FRANCIONI

Il Vice Sindaco Matteo Francioni, sulla scorta dell’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per la tutela della pubblica incolumità.

L’atto, consultabile sul sito internet del Comune, stabilisce l’adozione di precise misure in via cautelativa, considerato che sono previste forti raffiche di vento che possono causare

schianti di alberi o parti di essi.

L’ordinanza dispone il divieto di accesso ai parchi pubblici (Franchi, Cerasari, Annunziata, Cerulli, pineta Salinello, Matteotti, e altre aree verdi minori) e contiene la raccomandazione di evitare lo stazionamento in aree dove sono presenti alberi. L atto è valido dalla data di emissione dell’ordinanza sino alla conclusione dell’allerta meteo

emessa dalla Protezione Civile, al fine di ridurre al minimo i pericoli ed i disagi per

la cittadinanza.

Link: https://servizi.comune.giulianova.te.it/ServiziOnLine/AlboPretorio/AlboPretorio