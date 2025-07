I LETTORI CI SCRIVONO/ STRADA PROVINCIALE 19 VERSO MIANO: SEGNALE DI ALLARME, RISCHIO VORAGINE

Una situazione di potenziale pericolo si sta sviluppando lungo la Strada Provinciale 19 in direzione Miano, dove alcuni cittadini hanno segnalato il rischio concreto di una voragine. Il manto stradale presenta segni evidenti di cedimento, con buche sempre più profonde e porzioni di carreggiata visibilmente instabili.

Gli automobilisti e i residenti della zona temono che, senza un intervento urgente, la strada possa cedere completamente, mettendo a rischio la sicurezza di chi la percorre quotidianamente.

La richiesta rivolta alle autorità è chiara: intervenire tempestivamente per verificare le condizioni del sottosuolo e avviare i lavori di messa in sicurezza. Al momento, però, non risultano transennamenti o segnaletica che indichi un pericolo imminente, aumentando l’apprensione tra i residenti.

Si auspica un sopralluogo tecnico da parte della Provincia di Teramo o degli enti preposti, affinché non si attenda l’emergenza prima di agire.