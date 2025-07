A COLLE DI MEJULANO LA 40ESIMA EDIZIONE DEL PALIO DELLE BOTTI

Incredibile successo di pubblico per la XL edizione del Palio de le Botti che si è svolta dal 25 al 27 luglio a Corropoli e che ha visto la vittoria finale della contrada Colle di Mejulano chedomenica sera si è aggiudicata l’edizione 2025 del Palio al termine di una gara ricca di colpi di scena. Incredibile il tempo finale dei contradaioli corropolesi che hanno percorso il tragitto con il tempo di 1’ 47’’ 753’’’subito davanti a Piane San Donato e Montagnola arrivate rispettivamente al secondo e terzo posto ameno di 1’’di distacco.Nel Mini Palio delle categorie dedicate a bambini e ragazzi hanno trionfato Piane San Donato(cat. 8-11 anni) e Centurati (cat. 12-16). Grande successo anche per lagimkana per bambini che nella giornata di sabato ha visto la partecipazione di ben 36 squadre squadre composte da giovanissimi spingitori dai 3 ai 8 anni. Trionfo finale per la contrada Centurati.

Prima dell’inizio della fase agonistica e ludica della manifestazione, ad allietare i tanti spettatori presenti (almeno 5000)nelle vie del centro storico di Corropoli, ha provveduto il corteo di 500 figurantiche ha proposto la Rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana, con costumi, drappi, armi e strumenti d’epoca medievale. Grande entusiasmo anche per l’esibizione dei musici e degli sbandieratori di Lanciano e dei trampolieri del Teatro del Ramino.

Nella giornata di venerdì, invece, davanti ad oltre 2000 spettatori molto soddisfatti, si sono svolti i giochi popolari che hanno visto la partecipazione di ben nove contrade corropolesi che si sono cimentate in competizioni ludiche tipiche della tradizione italiana contadina tra cui la gara del magna-magna e quella della riempitura delle bottiglie di vino.

Per l’ottima riuscita dell’intero evento, è ovviamente soddisfatto Claudio Compagnoni, presidente dell’Associazione culturale “Palio delle Botti” di Corropoli: “Un grande successo anche quest’ anno e ne siamo davvero soddisfatti. Non posso che ringraziare i miei collaboratori, l’amministrazione comunale e il pubblico che ancora una volta ha scelto Corropoli”: