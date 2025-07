VIDEOINTERVISTA / GATTI: «TERAMO CITTÀ SICURA? PERSINO DUE CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA E MARIANI NON LA PENSANO COME IL SINDACO, D'ALBERTO SMETTA DI DARE LE COLPE AGLI ALTRI E COMINCI A DARSI DA FARE. SERVONO SOLDI? UN CONCERTO IN MENO E...»



«Teramo città sicura? D’Alberto dovrebbe smetterla di dare le colpe agli altri e assumersi le responsabilità che un Sindaco deve prendersi… ». Il consigliere regionale Paolo Gatti interviene sul tema della sicurezza in città, e lo fa rispondendo indirettamente al Sindaco: «…lui tende a sminuire i termini del problema… ma alcuni consiglieri della sua maggioranza (Papa e Mistichelli) e lo stesso consigliere regionale Mariani… vedono una città diversa». Sull’emedamento Mariani, v che prevedeva soldi al Comune per aumentare la sicurezza, Gatti commenta: «Se è un problema di cento… duecentomila euro, basta fare un concerto in meno… e poi, non hanno annunciato di avere un milione e ottocentomila euro di avanzo? Lo usino per aumentare la sicurezza» Gatti respinge la “strumentalizzazione” del riportare tutto alle colpe del Governo, e critica il fatto che ormai sembra essersi diffusa una sorta di certezza: «Qualcuno pensa che a Teramo si possa fare tutto… e questo non va bene… e non è neanche vero che è un problema che riguarda tutte le città italiane, ad Ascoli e L’Aquila, ad esempio… è meno urticante». In conclusione: «D’Alberto smetta di nascondere la polvere sotto il tappeto… e si dia da fare».