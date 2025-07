MALTEMPO, CROLLA MURO A FORCELLA, CHIUSA LA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO



Momenti di paura a Forcella, dove un muro di contenimento è improvvisamente crollato, riversandosi in parte sulla strada principale che conduce al centro del paese. Fortunatamente, l’incidente non ha provocato feriti. Il cedimento è avvenuto all'improvviso, sorprendendo i residenti e i passanti. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito un forte rumore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco , che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le prime verifiche strutturali. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di sgombero e controllo, mentre i tecnici comunali stanno valutando le cause del cedimento. Secondo una prima ipotesi, il muro — risalente a diversi decenni fa — potrebbe aver ceduto a causa delle infiltrazioni d'acqua del maltempo.