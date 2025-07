CARNEVALBA 2025: IL 6 E 7 AGOSTO TORNA IL CARNEVALE ESTIVO DI ALBA ADRIATICA

È tutto pronto per Carnevalba 2025, la XXXII edizione del celebre Carnevale Estivo che animerà il lungomare di Alba Adriatica nelle serate del 6 e 7 agosto. Organizzato dall’Associazione Culturale Paidia, con il patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo, della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia e il sostegno del Comune di Alba Adriatica – Assessorato al Turismo ed Eventi, l’evento si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate abruzzese.

Un programma ricco e rinnovato promette di offrire due giorni di festa all’insegna dell’inclusione, dello spettacolo e della partecipazione collettiva, con l’obiettivo di valorizzare cultura, tradizioni e territorio.

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO: CARNEVALBA CIRCUS, UNA GIORNATA DEDICATA ALLE FAMIGLIE

La prima giornata, mercoledì 6 agosto, sarà dedicata in particolare ai più piccoli e alle famiglie. Il tratto sud del Lungomare Marconi – da Via Toscana a Via Isonzo – sarà trasformato in un’isola pedonale tematica, ospitando spettacoli circensi, musica dal vivo, attrazioni per bambini e laboratori creativi. In questa data non è prevista la sfilata dei carri, ma l’atmosfera festosa non mancherà.

GIOVEDÌ 7 AGOSTO: SFILATA DI CARRI, MASCHERE E SPETTACOLI LUNGO TRE CHILOMETRI

Il clou della manifestazione sarà giovedì 7 agosto. Dalle 18:30 inizieranno le attività di animazione per bambini, seguite alle 20:30 dal raduno dei gruppi mascherati che accompagneranno i carri allegorici lungo il Lungomare Sud. Saranno 11 i carri protagonisti, provenienti da Sant’Egidio alla Vibrata, Martinsicuro e Montefiore dell’Aso, affiancati da gruppi locali e dal prestigioso Carnevale Storico di Misterbianco, noto per i suoi costumi sfarzosi e per la partecipazione al Columbus Day di New York.

Alle 21:00, in Piazzetta Montale, si terrà un grande flashmob coreografico diretto da Alessandro La Froscia (alias “Nato e Cresciuto in Abruzzo”), con il coinvolgimento delle scuole di danza del territorio. A seguire, alle 21:15, il taglio del nastro in Piazzetta Sant’Egidio segnerà l’inizio della Carovana del Carnevale: una parata spettacolare con musica, luci, performance dal vivo e maxischermi che accompagneranno il pubblico lungo un percorso di oltre 3 chilometri.

Tra i protagonisti della serata, Simone Tommolini, Alessandro La Froscia, JustGiò e DJ Fabio Baldini, affiancati da influencer, animatori e operatori media. La serata culminerà con il DJ set e la premiazione delle maschere più belle, alle ore 00:30 sul palco principale.

TRADIZIONE, INCLUSIONE, INNOVAZIONE

Carnevalba 2025 non è solo una festa, ma un evento culturale e sociale che coinvolge oltre 100 realtà del territorio, tra associazioni, artigiani, scuole e imprese locali. I temi dell’edizione – inclusione sociale, parità di genere e sostenibilità ambientale – saranno il filo conduttore dell’intera manifestazione.

Tutti i carri sono realizzati in modo partecipativo da associazioni locali, e l’organizzazione ha previsto un rafforzamento della sicurezza lungo l’intero percorso.

UN’OCCASIONE PER IL TURISMO E L’ECONOMIA LOCALE

La collocazione strategica nelle prime giornate di agosto consente di intercettare flussi turistici e stimolare l’economia cittadina in un periodo di transizione. Le prenotazioni negli alberghi e negli stabilimenti balneari segnano già un forte aumento, mentre le attività commerciali organizzano eventi collaterali per coinvolgere turisti e residenti.

INFORMAZIONI

Il programma completo e aggiornato è disponibile sul sito ufficiale www.carnevalba.it e sui canali social di Carnevalba.

Per l’Associazione Culturale Paidia, la presidente e tutto il direttivo invitano cittadini e turisti a partecipare a questa grande festa di colori, tradizione e condivisione.