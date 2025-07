VIDEO/ MALTEMPO IN ABRUZZO: DIROTTATI DUE VOLI, CHIUSA USCITA A14 E SPETTACOLARI TROMBE MARINE A GIULIANOVA

L’annunciata ondata di maltempo è arrivata puntualmente in Abruzzo, portando con sé temporali intensi, forti raffiche di vento e un drastico calo delle temperature, sia lungo la costa che nelle aree interne.

Nel primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche hanno causato disagi anche al traffico aereo. Due voli diretti all’aeroporto d’Abruzzo di Pescara sono stati dirottati: si tratta del Ryanair Cagliari-Pescara, che sarebbe dovuto atterrare alle 13.35 ma è stato fatto deviare su Brindisi, e del WizzAir Tirana-Pescara, previsto alle 14.40, dirottato invece su Ancona. Le compagnie si stanno occupando della riprotezione dei passeggeri, che verranno verosimilmente trasferiti in Abruzzo con autobus messi a disposizione.

Sempre nel pomeriggio, l’ondata di maltempo ha imposto la chiusura dell’uscita Pescara Nord dell’autostrada A14, in entrambe le direzioni, a causa delle intense piogge. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Agli automobilisti diretti verso Ancona è consigliata l’uscita a Pescara Ovest, mentre per chi è diretto a sud si suggerisce l’uscita a Pineto.

Intanto, lungo il litorale teramano, si sono verificate spettacolari trombe marine al largo di Giulianova. Il fenomeno, ripreso e segnalato da numerosi utenti sui social, è stato spiegato da Meteo Aquilano: “Le trombe marine, o waterspout, sono colonne d’aria in rotazione che si estendono tra la base di una nube temporalesca e il mare. In questo caso si tratta di trombe ‘non mesocicloniche’, ovvero generate da instabilità locali, senza l’intervento di supercelle o tornado classici”.

Il fenomeno sarebbe stato favorito da un repentino calo delle temperature in quota, dovuto all’arrivo di aria fredda dopo settimane di caldo intenso: “Il contrasto termico tra il mare ancora molto caldo e l’aria fredda sovrastante – spiegano gli esperti – ha creato le condizioni ideali per questi vortici, affascinanti ma potenzialmente pericolosi”.

La perturbazione atlantica, in arrivo dall’Europa centrale, continuerà a interessare l’Italia anche nelle prossime ore. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeteo.it, il fronte temporalesco “si sposterà sui settori adriatici da questa sera e per tutta la giornata di domani, con rovesci persistenti in Marche, Abruzzo, Molise e Puglia”.

Sul fronte delle temperature, il peggioramento porterà un significativo abbassamento termico: “L’aria è molto più fresca rispetto ai giorni scorsi – precisa Gussoni – con valori sotto la media del periodo, a causa dei venti settentrionali e del maestrale che sta soffiando lungo le coste”.