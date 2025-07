PRATI DI TIVO / L'ASBUC: «NON ACCETTIAMO CRITICHE, ABBIAMO SEMPRE LAVORATO NELL'INTERESSE DELLA MONTAGNA... FINORI RICORDI DI ESSERE GESTORE ANCHE D'INVERNO»

A seguito delle accuse ricevute da operatori che si permettono di giudicare il lavoro dell’amministrazione Asbucignorandosia l’iter procedurale da seguire per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’uso dei terreni, sia le modalità e i tempi impiegati, in questo caso dall’ASBUC nel rilasciarle, preciso quanto segue:

appenaricevuta la richiesta del gestore (ditta Finori) il 19/06/2025,la nostra amministrazione ha tempestivamente iniziato l’iter per il rilascio chiedendo integrazione documentale, integrazione pervenuta in data 20/06/2025. Il 23/06/2025 l’Asbuc trasmetteva la bozza di contratto di concessione alla ditta Finori. Tuttavia, la dittaFinori si rifiutava di sottoscriverla negando il pagamento dell’insoluto del semestre precedente per la stagione invernale come da contratto firmato e come impone la determina regionale.

Dopo aver spiegato al Sig.Finori che non è possibile a questa Asbuc sottoscrivere un accordo con un debitore, grazie anche all’intervento del Sindaco, in data 02/07/2025, il Sig. Finori, alla presenza degli avvocati decideva di sottoscrivere il contratto alle condizioni stabilite dall’Asbuc già in data 23/06/2025.

Sperando di aver fatto chiarezza sull’intera vicenda mi auguro che nessuno si permetta, in futuro, di denigrare gratuitamente chi da sempre lavora nell’interesse di un territorio e per i diritti dei frazionisti. Credo sia necessario, essere a conoscenza dei fatti, evitando di esprimere giudizi inappropriati e offendendo l’operato altrui basandosi esclusivamente su dicerie.

Esprimo a nome mio e dell’intera amministrazione che rappresento profonda amarezza per quanto accaduto augurandomi, in futuro, che non accadano più episodi di questo tipo, ricordando a tutti gli operatori la mia massima disponibilità a dare spiegazioni sulle vicende nel caso fossero di loro interesse evitando sterili polemiche che penalizzano ulteriormente il territorio invitandoli, al contrario, a collaborare per lo sviluppo turistico del territorio, nell’interesse di tutti, indipendentemente dalle empatie personali.

Infine mi unisco nell’augurio del Presidente della regione Marsilio, affinchè si possa aprire anche d’inverno la stazione turistica dei Prati di Tivo ricordando al sig. Finori che la cabinovia può essere utilizzata indipendentemente dagli O’bellxin quanto già in sicurezza con i para valanghe e i due Gasex presenti ai suoi lati,Così facendo si darà la possibilità di poter fare il fuori pista con tutte le dotazioni di sicurezza (pala, sonda e Artva) e si potrà ammirare il paesaggio dai 2000 metri anche d’inverno. Pertanto, eviti la scusa della mancanza dei famigerati O’bellx, che servono a rendere sicure le altre due seggiovie e il residence Prati di Tivo. Ma se malauguratamentecosì non dovesse essere, consiglierei allo stesso modo all’operatore turistico dei Prati di Tivo, che con la stessa veemenza con cui ha fatto le sue esternazioni improvvisate il 27/07/2025, di ritornare a farsi sentire anche per quest’inverno per denunciare chi lucra su questo territorio. Perché se è vero che la ditta Finori è gestore e custode nominato dal tribunale lo è anche d’inverno e non solo d’estate.

Presidente Asbuc Pietracamela e Prati di Tivo

Paride Tudisco