“SE TERAMO NON È SICURA PER LE DONNE, NON È SICURA PER NESSUNO”

Negli ultimi giorni, numerosi episodi di cronaca e l’intensificarsi del dibattito politico-istituzionale hanno riportato con forza all’attenzione pubblica il tema della sicurezza nella città di Teramo, con particolare riferimento al centro storico e ad alcune aree urbane percepite come critiche.

"Come Consigliera di Parità della Provincia di Teramo, sento il dovere di intervenire pubblicamente, perché il tema della sicurezza urbana riguarda in primo luogo le donne e i soggetti più vulnerabili - spiega Monica Brandiferri - Lo dico come donna, prima ancora che come Consigliera di Parità: anche io ho paura ad attraversare da sola alcune zone del centro storico nelle ore serali. La paura è palpabile, silenziosa ma reale, e riguarda moltissime donne che rinunciano alla propria libertà di movimento per timore di essere molestate, seguite, aggredite. È una rinuncia che pesa, che si somma ad altre, e che mina alla base la qualità della vita.”

È questa insicurezza percepita – non sempre documentata dai numeri, ma tangibile nelle abitudini quotidiane – a dover essere affrontata con urgenza.

“Una città è davvero sicura – aggiunge la Consigliera – solo quando lo è per tutte e per tutti. Per questo è fondamentale che le politiche locali pongano al centro la sicurezza di chi è più esposto, di chi ha meno strumenti per difendersi: donne, anziani, giovani, persone che lavorano in orari serali, cittadine e cittadini in condizioni di fragilità.”

Garantire sicurezza significa tutelare diritti fondamentali: la libertà di muoversi, di partecipare alla vita pubblica, di esprimere sé stessi. Significa difendere la possibilità di vivere pienamente la propria città, senza paura.

“L’auspicio – prosegue Monica Brandiferri – è che dalla riunione convocata in Prefettura possa nascere un tavolo permanente, interistituzionale e operativo, che affronti in modo sistemico i problemi emersi. Servono risposte coordinate: maggiore vigilanza nei luoghi sensibili, ascolto attivo dei territori, campagne di sensibilizzazione, percorsi di prevenzione condivisi tra enti locali, scuole, servizi sociali e associazioni. È essenziale che il confronto non si esaurisca nella gestione dell’emergenza, ma si traduca in azioni concrete e durature per tutelare il diritto alla sicurezza di tutti i cittadini”.

Teramo è una città dal forte senso civico, radicata nella tradizione, nella cultura, nell’identità collettiva. Una città dove tutti dovrebbero sentirsi a casa, in ogni quartiere, a ogni ora del giorno.

“Oggi più che mai – conclude la Consigliera di Parità Monica Brandiferri – Teramo ha l’opportunità, e la responsabilità, di fare della sicurezza un bene comune, costruito insieme, a partire dalle voci di chi troppo spesso viene escluso o ignorato. Nessuno spazio pubblico è davvero pubblico se c’è qualcuno che ha paura di attraversarlo”.