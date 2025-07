IL MINISTERO DEL MADE IN ITALY FINANZIA DUE PROGETTI DELL'UNITE

Due progetti dell’Università degli Studi di Teramo sono stati finanziati attraverso il Bando degli Uffici di Trasferimento Tecnologico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che promuove i processi di trasferimento tecnologico alle imprese da parte delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

L’Ateneo di Teramo, che quest’anno ha partecipato per la prima volta al Bando del MIMIT, giunto alla terza edizione, ha presentato due linee progettuali coordinate da Emanuela Arezzo, delegata del magnifico rettore Christian Corsi alla Terza Missione.

La Linea Knowledge Transfer Manager è finalizzata alla protezione e valorizzazione dei frutti della ricerca scientifica relativi a specifici settori produttivi mentre la Linea Innovation Promoter è indirizzata al trasferimento tecnologico al mondo industriale dei brevetti di proprietà dell’Università di Teramo, attraverso visite aziendali di presentazione del portafoglio brevetti di Ateneo, organizzazione di incontri di matchmeeting con imprese e stakeholders territoriali, partecipazione a bandi europei per il finanziamento di start-up innovative e attività finalizzate a favorire un contatto integrato tra Università e Impresa.

Grazie al finanziamento saranno reclutate tre unità di personale - un Innovation Promoter e due Knowledge Transfer Manager - che lavoreranno a stretto contatto per potenziare i processi di relazione tra mondo accademico e imprenditoriale attraverso la valorizzazione dei risultati della ricerca, in piena coerenza con gli obiettivi del Piano strategico 2025-30 dell’Università degli Studi di Teramo.