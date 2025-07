"SCAMBIAMOCI UN SEGNO DI... BRACE" A MONTORIO LA FESTA DI SAN GABRIELE PROPONE ARROSTILOVE





L’Associazione San Gabriele annuncia ufficialmente la 12ª edizione della Festa di San Gabriele, in programma il 6 e 7 settembre 2025 a Montorio al Vomano.

Un’edizione speciale, che quest’anno assume una veste tutta nuova: a causa della temporanea chiusura del ponte che porta su Viale Settembrini per lavori di viabilità, l’intero evento si sposterà nella spettacolare Piazza Diamante, la nuova location che negli ultimi anni ha già ospitato appuntamenti di grande rilievo e che si conferma cornice perfetta per accogliere il pubblico con comfort e scenografia.

La macchina organizzativa è partita da diversi mesi, con il restyling grafico della pagina social dell’Associazione, che da ieri si presenta in versione 2025 e ha lanciato il nome del nuovo concept di quest’anno: “ArrostiLove”.

Un brand dal forte impatto emotivo e simbolico, che – senza svelare troppo – lascia intuire una nuova esperienza fatta di sapori, emozioni e sorprese da vivere insieme.

Come ogni anno, i contenuti della festa verranno svelati gradualmente, in un crescendo di annunci e curiosità. Ma una cosa è certa: l’Associazione San Gabriele non è nuova a idee esclusive e iniziative fuori dal comune.

Negli anni la festa ha saputo distinguersi per originalità e creatività, portando a Montorio progetti che hanno lasciato il segno ne citiamo solo alcuni:

ArrostiGuinness , con la realizzazione della fornacella più lunga d’Abruzzo;

La suggestiva bandiera umana , con oltre 1000 persone in strada per celebrare i colori italiani;

Ospiti illustri come gli ZeroAssoluto , Vittorio Sgarbi , e tanti altri protagonisti dello spettacolo e della cultura;

I raduni di auto d’epoca , che hanno richiamato appassionati da tutta la regione;

Fino al successo travolgente di Montorpoly, il gioco da tavolo dedicato al paese, diventato in poco tempo un vero e proprio fenomeno.

Quest’anno, il viaggio continua con ArrostiLove, un’edizione che promette di unire tradizione, innovazione e forte identità territoriale.

L’Associazione San Gabriele invita cittadini, visitatori e curiosi a seguire i canali ufficiali social per scoprire, passo dopo passo, tutte le novità in arrivo.

Un sentito ringraziamento va già da ora a tutti gli sponsor e agli enti patrocinanti, il cui supporto si conferma fondamentale per la riuscita di questo evento sempre più atteso.