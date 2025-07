CERCASI OTTO GIOVANI CHE VOGLIONO DIVENTARE AMBASCIATORI DELLA BELLEZZA





È ufficialmente partito “Borghi e Futuro”, un progetto ambizioso e visionario che mira a contrastare lo spopolamento delle aree interne, valorizzare le risorse culturali e naturali del territorio, e coinvolgere attivamente i giovani in un percorso di formazione, cittadinanza attiva e rilancio socioeconomico. Il progetto è promosso dalla Cooperativa Sociale FormaTalenti, in qualità di capofila, grazie al finanziamento della Fondazione Tercas nell’ambito del Fondo “Arte, Attività e Beni Culturali” 2025, ed è realizzato in partenariato con i Comuni di Campli, Castelli, Civitella del Tronto e Pietracamela – tutti riconosciuti tra i “Borghi più belli d’Italia” – oltre alla Provincia di Teramo e all’Associazione “Borghi più belli d’Abruzzo e Molise”.

Un’opportunità per i giovani della provincia di Teramo

“Borghi e Futuro” è alla ricerca di 8 giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti nella provincia di Teramo, che desiderino contribuire alla rigenerazione culturale e sociale dei loro territori. Il progetto offre un percorso formativo gratuito, innovativo e altamente qualificante, con l’obiettivo di formare veri e propri Ambasciatori della Bellezza: giovani capaci di raccontare il territorio con strumenti moderni, sostenibili e digitali. Saranno privilegiate, in fase di selezione, le candidature provenienti dai Comuni partner del progetto.

Un progetto che unisce formazione, territorio e futuro

Grazie a “Borghi e Futuro”, i partecipanti avranno la possibilità di:

approfondire la conoscenza del patrimonio storico, artistico e naturalistico dei borghi;

acquisire competenze in digital marketing e storytelling territoriale;

esplorare il potenziale del turismo sostenibile come motore di sviluppo locale;

vivere esperienze concrete a contatto con enti pubblici, realtà culturali, artigiani e operatori turistici.

Ma “Borghi e Futuro” non si ferma alla formazione: tra gli obiettivi chiave vi è la creazione di una rete stabile e sinergica tra i borghi coinvolti, che possa generare nuove forme di cooperazione, visibilità e sviluppo. Una visione possibile anche grazie al coinvolgimento della Provincia di Teramo e alla preziosa collaborazione con l’Associazione Borghi più belli d’Abruzzo e Molise, che garantiranno un respiro più ampio al progetto, favorendo connessioni regionali e interregionali.

Un progetto per immaginare il futuro... partendo dalle radici

“Borghi e Futuro” nasce da un’idea semplice ma potente: credere che i piccoli borghi non siano luoghi del passato, ma laboratori di futuro. Con il protagonismo dei giovani, la forza delle comunità locali e il sostegno delle istituzioni, il progetto vuole riscrivere una narrazione di speranza, bellezza e opportunità.

Candidature aperte

I giovani interessati possono consultare il bando completo, con il modulo di partecipazione allegato, sul sito della Cooperativa Formatalenti (https://www.formatalenti.eu/borghi-e-futuro/) o sui siti istituzionali dei Partner e inviare la propria candidatura all’indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .