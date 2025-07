INTERRUZIONI DI ENERGIA ELETTRICA NEL CENTRO STORICO: IL SINDACO INTERVIENE, ENEL PROMETTE IL RIPRISTINO ENTRO UN’ORA

Dopo le numerose segnalazioni di interruzioni dell’energia elettrica nel centro storico della città, il Sindaco è intervenuto prontamente contattando Enel per ottenere chiarimenti e sollecitare il ritorno alla normalità.

La società ha rassicurato l’amministrazione comunale sul fatto che i tecnici sono già al lavoro per risolvere i guasti, garantendo il pieno ripristino della distribuzione elettrica entro un’ora in tutta l’area interessata.

“Continuiamo a pretendere che Enel comunichi tempestivamente le interruzioni e le attività che svolge – ha dichiarato il Sindaco – perché non è possibile lasciare i cittadini nell’incertezza e in perduranti condizioni di disagio.”

Il Comune resta in costante contatto con il gestore del servizio per monitorare l’evolversi della situazione e assicurare che simili disagi non si ripetano in futuro.